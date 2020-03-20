البرلمان يفتح النار على مروجي شائعات عن فيروس كورونا.. نواب: دعوات تعرض صحة المواطنين للخطر.. ومطالب بتغليظ العقوبة لـ 50 ألف جنيه غرامة و3 سنوات سجن

كما طالب جون طلعت عضو مجلس النواب، بتطبيق القانون بحزم على مروجي الشائعات عبر شبكات التواصل الاجتماعى بشأن وضع فيروس كورونا فى مصر والإجراءات المصاحبة له.





ومن جانبه، طالب خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بضرورة تغليظ العقوبة الخاصة بمصدر الشائعات والمعلومات العارية من الصحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها والتي جاءت في المادة 188 من قانون العقوبات.





وأكد "حنفي" لـ"صدى البلد"، أن هناك بعض الأشخاص عديمي الضمير يقومون بإطلاق شائعات مغرضة هدفها زعزعة أمن وكيان الدولة والمصريين وخصوصًا ما تم تداوله خلال الاونة الاخيرة عن فيروس كورونا المستجد وإطلاق الشائعات المغرضة التي تهدد صحة المواطن المصري وأمنه واستقراره بدون وجه حق.





وشدد النائب على تطبيق العقوبة التي وردت في قانون العقوبات الخاصة بالمادة 188 التي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.





كما طالب النائب بتغليظ العقوبة في حالة العودة مرة أخرى إلى نفس الجريمة بالحبس المشدد مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه في حالة تكرار الجريمة.





وأكد النائب أن الحكومة تبذل مجهودا كبيرا في التصدي لهذه الشائعات من خلال تكذبيها في نفس الوقت إضافة إلى توقيع العقوبات على مصدرها، لافتة إلى أن الأمر أصبح مثابة لعنة تصيب عقول الأشخاص وتجعلهم يقومون باصدار هذه الشائعات من أجل الحصول على الشهرة والشو الإعلامي دون الالتفات إلى ام وسلامة وصحة المواطن.





وفي السياق ذاته، أكدت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون العقوبات المصري جرم بشكل قاطع نشر الشائعات، ونص على معاقبة مرتكب تلك الجريمة بالحبس والغرامة.





وقالت "الهواري" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بدون شك أن كل شائعة يترتب عليها تحريض للمواطنين ينبغي أن يتم تشديد العقوبات حولها ولكن سندع هذا الأمر للقاضي ونعطي له سلطة تقديرية لتطبيق العقوبة التي يرى كونها مناسبة حيال الجريمة بالاخص جريمة مروجي شائعات عن فيروس كورونا المستجد.



