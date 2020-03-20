ضبط أطنان من السلع الغذائية.. الداخلية تواصل محاربة جشع التجار

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة .





وأسفرت تلك الحملات عن ضبط أطنان من المواد الغذائية عقب قيام بعض التجار باحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، وتوافقًا مع الخطوات الاستباقية الفعالة التى تتخذها أجهزة الحكومة فى سبيل تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية لمواجهة مخاطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وإنطلاقًا من مرتكزات الرسالة الأمنية والتى تأتى فى مقدمة أولوياتها المواجهة الحاسمة لكل ما يهدد الصحة العامة للمواطنين والتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها.





كما تأتي هذه الحملات في إطار التعامل بمنتهى الحزم فى مواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة لمنع احتكار السلع أو إخفائها ، والتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع.