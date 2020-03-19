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محافظات

شاهد.. كيف أصبحت شوارع القاهرة بعد قرار الحكومة بسبب كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 10:48 م
شوارع القاهرة
شوارع القاهرة
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عبد العزيز جمال
حصل موقع صدى البلد على مجموعة من الصور وفيديو يرصد شوارع القاهرة خالية ومظلمة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المقاهي والمحلات والأندية بسبب كورونا.

وقاد محافظ القاهرة حملة مساء اليوم لتنفيذ قرار رئيس الوزراء لإغلاق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات) ، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب أمام مواطنى العاصمة ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا ، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشملت الحملة مناطق وسط البلد والمشهد الحسيني والعتبة.

ولا يسرى هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

وشدد محافظ القاهرة على نوابه ورؤساء الأحياء بمتابعة تنفيذ القرارات التى تتخذها الدولة بكل حزم وتشديد الرقابة على الأسواق لمحاربة جشع التجار أو محاولة استغلال الأزمة ورفع الأسعار .

وأكد محافظ القاهرة أن جميع السلع متوفرة بالقاهرة كما يوجد رصيد كاف منها مطالبًا المواطنين بالتعاون مع الإجراءات التى تتخذها الدولة لأنها تهدف فى المقام الأول لصالحه.

رافق المحافظ عدد من قيادات المحافظة التنفيذية وقيادات شرطة مرافق العاصمة ورؤساء الأحياء.
شاهد.. كيف أصبحت شوارع القاهرة بعد قرار الحكومة بسبب كورونا
شاهد.. كيف أصبحت شوارع القاهرة بعد قرار الحكومة بسبب كورونا
شاهد.. كيف أصبحت شوارع القاهرة بعد قرار الحكومة بسبب كورونا
شاهد.. كيف أصبحت شوارع القاهرة بعد قرار الحكومة بسبب كورونا
شاهد.. كيف أصبحت شوارع القاهرة بعد قرار الحكومة بسبب كورونا
شاهد.. كيف أصبحت شوارع القاهرة بعد قرار الحكومة بسبب كورونا
شاهد.. كيف أصبحت شوارع القاهرة بعد قرار الحكومة بسبب كورونا
شاهد.. كيف أصبحت شوارع القاهرة بعد قرار الحكومة بسبب كورونا
شاهد.. كيف أصبحت شوارع القاهرة بعد قرار الحكومة بسبب كورونا
شاهد.. كيف أصبحت شوارع القاهرة بعد قرار الحكومة بسبب كورونا
شاهد.. كيف أصبحت شوارع القاهرة بعد قرار الحكومة بسبب كورونا
شاهد.. كيف أصبحت شوارع القاهرة بعد قرار الحكومة بسبب كورونا
شاهد.. كيف أصبحت شوارع القاهرة بعد قرار الحكومة بسبب كورونا
شاهد.. كيف أصبحت شوارع القاهرة بعد قرار الحكومة بسبب كورونا
شاهد.. كيف أصبحت شوارع القاهرة بعد قرار الحكومة بسبب كورونا
شاهد.. كيف أصبحت شوارع القاهرة بعد قرار الحكومة بسبب كورونا
شاهد.. كيف أصبحت شوارع القاهرة بعد قرار الحكومة بسبب كورونا
شاهد.. كيف أصبحت شوارع القاهرة بعد قرار الحكومة بسبب كورونا
شاهد.. كيف أصبحت شوارع القاهرة بعد قرار الحكومة بسبب كورونا
شاهد.. كيف أصبحت شوارع القاهرة بعد قرار الحكومة بسبب كورونا
شاهد.. كيف أصبحت شوارع القاهرة بعد قرار الحكومة بسبب كورونا
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