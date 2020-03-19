شاهد.. كيف أصبحت شوارع القاهرة بعد قرار الحكومة بسبب كورونا





وشملت الحملة مناطق وسط البلد والمشهد الحسيني والعتبة.





ولا يسرى هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.





وشدد محافظ القاهرة على نوابه ورؤساء الأحياء بمتابعة تنفيذ القرارات التى تتخذها الدولة بكل حزم وتشديد الرقابة على الأسواق لمحاربة جشع التجار أو محاولة استغلال الأزمة ورفع الأسعار .





وأكد محافظ القاهرة أن جميع السلع متوفرة بالقاهرة كما يوجد رصيد كاف منها مطالبًا المواطنين بالتعاون مع الإجراءات التى تتخذها الدولة لأنها تهدف فى المقام الأول لصالحه.



