الصحة تكشف عن تفاصيل إصابة 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا..فيديو

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أنه تم رصد 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن وفاة حالة واحدة لمصرى يبلغ من العمر 68 عاما.





وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفيبة لبرنامج كل يوم عبر فضائية on e أن حالات الإصابة كانت لـ 4 أجانب و42 مصريا مشيرا إلى ان جميع الحالات المصابة من المواطنين كانت نتيجة مخالطة الأجانب الوافدين كما تم رصد حالة مصابة بإحدي مصانع بورسعيد".





وتابع المتحدث بأسم وزارة الصحة أن هناك 28 حالة تماثلت للشفاء بصورة نهائية، وصحتهم الآن جيدة .



