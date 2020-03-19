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الصحة تكشف عن تفاصيل إصابة 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا..فيديو

الخميس 19/مارس/2020 - 10:37 م
خالد مجاهد متحدث
خالد مجاهد متحدث الصحة
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محمود محسن
أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أنه تم رصد 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن وفاة حالة واحدة لمصرى يبلغ من العمر 68 عاما.

وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفيبة لبرنامج كل يوم عبر فضائية on e أن حالات الإصابة كانت لـ 4 أجانب و42 مصريا مشيرا إلى ان جميع الحالات المصابة من المواطنين كانت نتيجة مخالطة الأجانب الوافدين كما تم رصد حالة مصابة بإحدي مصانع بورسعيد".

وتابع المتحدث بأسم وزارة الصحة أن هناك 28 حالة تماثلت للشفاء بصورة نهائية، وصحتهم الآن جيدة .

وأشار الدكتور خالد مجاهد أن هناك حالة وفاة حالة واحدة لمصرى يبلغ من العمر 68 عاما من محافظة الجيزة، وتوفى اليوم في مستشفى العزل، مشيرًا إلى أن عدد المصابين الآن وصل لـ256 حالة.
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