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أخبار العالم

تركيا تعلن غلق المساجد خلال ليلة الإسراء والمعراج

الخميس 19/مارس/2020 - 10:45 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت رئاسة الشؤون الدينية التركية، اليوم الخميس، إغلاق أبواب المساجد الجمعة والسبت، خلال ليلة الإسراء والمعراج، وذلك احترازًا من انتشار فيروس "كورونا" المستجد. بحسب وسائل إعلام تركية رسمية.


وقال رئيس الشؤون الدينية علي أرباش،في خطاب إلى الإفتاء في الولايات التركية إن "دفع المضرة أولى من جلب المنفعة، وحفظ النفس البشرية من أهم أسس الدين الإسلامي". وبيّن أن هذا القرار يأتي ضمن إطار التدابير المتخذة لمكافحة انتشار "كورونا".


وشدد أرباش، على أن الامتثال للتدابير المتخذة في هذا الإطار، والتي تهدف إلى تجنيب الأضرار المحتملة لانتشار الفيروس، مسؤولية إنسانية قبل كل شيء.


وسجلت تركيا، الخميس، ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا، فيما أعلنت وزارة الصحة ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 191.


وحتى عصر الخميس، أصاب كورونا أكثر من 230 ألفا في 176 بلدا وإقليما، وتوفي أكثر من 9300 شخص، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

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