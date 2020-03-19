فلوسكم حرام.. تعليق قوي من تامر أمين على جشع التجار..فيديو

علق الإعلامي تامر أمين، على ما يفعله التجار من سياسة إحتكار للسلع لتحقيق مكاسب كبيرة، مردفا:"متقلقوش فلوسكم حرام".





وتابع أمين خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"،:" الدولة مش قاعدة على المكاتب ولكن الداخلية بتمارس دورها وتقوم بحملات لضبط كل المحتكرين".





واكمل أمين:"الناس اللى بتخزن السلع والكحول المطهر وعمل مغالاة في أسعارها الأساسية معندهمش ضمير للدرجادي مبيقلقوش مثلا ان ربنا يبتليهم".





وأردف امين:"دار الإفتا أكدت حرمانية هذه الأموال وتجريم هذا الفعل الذي يخلو من الإنسانية والشهامة".