AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فلوسكم حرام.. تعليق قوي من تامر أمين على جشع التجار..فيديو

الخميس 19/مارس/2020 - 10:51 م
تامر أمين
تامر أمين
Advertisements
حمزة شعيب
علق الإعلامي تامر أمين، على ما يفعله التجار من سياسة إحتكار للسلع لتحقيق مكاسب كبيرة، مردفا:"متقلقوش فلوسكم حرام".

وتابع أمين خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"،:" الدولة مش قاعدة على المكاتب ولكن الداخلية بتمارس دورها وتقوم بحملات لضبط كل المحتكرين".

واكمل أمين:"الناس اللى بتخزن السلع والكحول المطهر وعمل مغالاة في أسعارها الأساسية معندهمش ضمير للدرجادي مبيقلقوش مثلا ان ربنا يبتليهم".

وأردف امين:"دار الإفتا أكدت حرمانية هذه الأموال وتجريم هذا الفعل الذي يخلو من الإنسانية والشهامة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد انخفاض الدولار.. هل تنخفض أسعار السلع.. حماية المستهلك يجيب

لا داعي للتكالب.. حماية المستهلك تطمئن المواطنين بشأن السلع الأساسية.. فيديو

دخلنا في الجد.. تامر أمين يظهر على الهواء ومعه كحول طبي ..شاهد

السوق المحلي أولى به.. تامر أمين: الكحول أصبح أغلى من البترول ..فيديو

ترشيحاتنا

وزير التعليم: سنتخذ الاحتياطات والتدابير لإتمام امتحانات الثانوية العامة والدبلومات في موعدها

ظروف اضطرارية.. أحمد فتحى يعتذر عن جلسة تجديد تعاقده مع الأهلي

هذا وقت التقرب إلى الله .. نجمة عربية تفاجئ جمهورها بسبب كورونا

الصحة: اصابة 256 بفيروس كورونا ووفاة سبع حالات.. صور

قبل جلسة الغد الحاسمة.. تفاصيل عرض الأهلي لـ حسام عاشور

رسميا .. تعليق الصلاة في ساحات الحرمين الشريفين بدءًا من غدٍ الجمعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوب من هذا المشروب على الريق يقوي مناعتك ضد كورونا

مثقفة وبنظارة.. سولاف فواخرجي بإطلالة أنيقة في فصل المدرسة

موعد طرح سيارة فولكس فاجن باسات 2020