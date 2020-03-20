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اقتصاد

تتوالى الأزمات بسبب كورونا.. أمريكا تشتري 30 مليون برميل مخزون نفط طوارئ

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:56 ص
أميركا تشتري 30
أميركا تشتري 30 مليون برميل مخزون نفط
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وكالات
قالت وزارة الطاقة الأميركية اليوم الخميس إنها ستشتري ما يصل إلى 30 مليون برميل من النفط الخام لاحتياطي البترول الاستراتيجي بنهاية يونيو حزيران كخطوة أولى نحو إنفاذ توجيه الرئيس دونالد ترامب بملء مخزون الطوارئ لمساعدة منتجي الخام المحليين.

وتبلغ الطاقة المتاحة للاحتياطي، المقام في تجاويف أرضية طبيعية على سواحل تكساس ولويزيانا، 77 مليون برميل. وقالت وزارة الطاقة إن الشراء الأول البالغ 30 مليون برميل سيكون لنفط من الخام منخفض الكبريت وعاليه، وسيتركز على الشراء من منتجين صغار ومتوسطين.

وستشتري الوزارة ما يصل إلى 11.3 مليون برميل من الخام منخفض الكبريت، وما يصل إلى 18.7 مليون برميل من الخام عالي الكبريت. وقالت إن تاريخ التسليم بين أول مايو و30 يونيو ، على أن يستمر تقديم العروض حتى 26 مارس، وقالت وزارة الطاقة إن الاحتياطي يمكنه استقبال 685 ألف برميل يوميا من الخام.
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