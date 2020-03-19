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فن

عروض فنية ومسرحيات نادرة أون لاين إهداء من وزارة الثقافة للجمهور

الخميس 19/مارس/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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محمد نحلة
قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بث المواد الثقافية والفنية التى تمثل كنوز أرشيف الإبداع الوطنى والمعرفى التراثى والمعاصر والمتواجدة بمكتبات وأرشيف قطاعات الوزارة على قنواتها باليوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها من خلال مبادرة جديدة تحمل عنوان " الثقافة بين ايديك".

قالت عبد الدايم إن مبادرة الثقافة بين ايديك تأتي كأحد الحلول البديلة لتقديم ألوان الإبداع الجاد للجمهور فى ظل تعليق الأنشطة الفكرية والفنية نظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد وتمثل إهداء لأبناء الوطن ودعوة للالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة حفاظا علي الصحة العامة جراء تداعيات كورونا.

وأشارت إلي أنها خدمة ثقافية مجانية تهدف إلى تيسير الحصول على جرعة فكرية وفنية ومعرفية من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة، كما تتيح للعالم الاطلاع على المحتوى الإبداعي المصرى ومتابعة الحراك الثقافى فى المجتمع من خلال شبكة الإنترنت وتمثل أحد خطوات التحول الرقمى الذى تسعى الوزارة لتنفيذه.

وتابعت أنه جار وضع اللمسات النهائية لبرنامج البث المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل، مشيرة أن مكتبات وزارة الثقافة تضم مجموعة ضخمة ونادرة من الأنشطة والفعاليات التي تشكل جزء هام من ملامح الهوية وتم انتقاء مواد منها لعرضها إلكترونيا ومنها أعمال نادرة تعرض لأول مرة وتبرز خلالها الصورة الرائدة للقوى الناعمة المصرية وتتنوع بين عروض مسرحية منها سلم نفسك - قهوة سادة - اين اشباحى بالاضافة الى نخبة من أهم أعمال البيت الفنى للمسرح لكبار النجوم ، حفلات من مهرجانات الموسيقى العربية بمختلف دوراته - الموسيقار عمر خيرت - فرقة لي بتى شاه وباليهات الليلة الكبيرة - كسارة البندق - زوربا - كارمن بحيرة البجع وحفلات مركز تنمية المواهب ، الى جانب كوكبة من الأفلام القصيرة والوثائقية والكثير من عناوين الكتب واصدارات مختلف قطاعات الوزارة ، وأوضحت أن الثقافة المصرية تواصل أداء دورها فى نشر الوعى بمختلف صوره وتقديم ألوان إبداعية مميزة الى جانب إذكاء روح التفاؤل والامل وزيادة الحصيلة المعرفية والثقافية بين جموع المواطنين خاصة الشباب والاسرة المصرية.
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