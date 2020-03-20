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حوادث

مرور الجيزة: غلق جزئي لشارع ربيع الجيزي لمدة 3 أيام

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:58 ص
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق شارع ربيع الجيزى وتقاطعه مع شارع نور المصطفى جزئيًا بالاتجاهين لمدة 3 أيام، وفى إطار تنفيذ أعمال نقل المرافق المتعارضة  مع المشروع القومى لمترو الأنفاق، الخط الرابع. على أن يكون العمل من يوم الجمعة الموافق 20/3/2020 حتى يوم الأحد الموافق 22/3/2020 ،  من الساعة 12 صباحًا وحتى 5 صباحًا طوال فترة الأعمال .

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بوضع اللوحات الإرشادية  ونشر اللجان المرورية لإرشاد المارة وقائدى المركبات بمحيط مناطق العمل .

وتهيب الادارة العامة لمرور الجيزة الجيزة بالمواطنين الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات لتفادى التكدسات .
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