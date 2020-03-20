إجراءات وقائية ضد كورونا.. قرارات وزارة الداخلية خلال الأسبوع الماضي

"الوقاية خير من العلاج" شعار رفعته أجهزة الدولة المختلفة للحفاظ على المواطنين من انتشار فيروس كورونا بالبلاد، واتخذت مؤسسات الدولة المختلفة العديد من القرارات الاستباقية التى تهدف لانحصار الفيروس وعدم انتشاره بين المواطنين.





وكان لوزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية دور كبير فى المحافظة على حياة المواطنين، حيث قامت باتخاذ عدت قرارات لمنع تكدث المواطنين وعدم اختلاطهم ببعض فى تجمعات كبيرة.





نستعرض عددا من القرارات الهامة التى اتخذتها وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية:





- تعليق الزيارات فى السجون

فى البداية قررت وزارة الداخلية تعليق الزيارات بجميع السجون لمدة 10أيام اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس، وذلك حرصًا على الصحة العامة وسلامة النزلاء.





وقالت الوزارة إن ذلك القرار جاء فى ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا" المستجد، وبناءً على توصيات وزارة الصحة فى هذا الشأن.





-تعليق استخراج وتجديد رخص المركبات

قررت وزارة الداخلية تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور اعتبارًا من اليوم الخميس، وحتى يوم الخميس 16 أبريل 2020.





كما تقرر تعليق استخراج وتجديد رخص تسيير المركبات حتى ذات التاريخ، على أن يكتفى لمن انتهت صلاحية رخصته بسداد الضريبة فى المواعيد المقُررة قانونًا، من خلال منافذ الدفع الإلكتروني "فوري" أو من خلال أحد مكاتب البريد.





- تأجيل إجراءات استبدال اللوحات المعدنية وتركيب الملصق الإلكترونى

وفي سياق متصل، قررت وزارة الداخلية إرجاء إجراءات استبدال اللوحات المعدنية القديمة "ذات الأرقام فقط" باللوحات المعدنية المطورة "ذات الأرقام والحروف"، وإرجاء تركيب الملصق الإلكترونى على المركبات حتى 17 أبريل المقبل، في إطار تخفيف الكثافات المترددة على وحدات المرور على مستوى الجمهورية.





- الحصول على مصدرات الأحوال المدنية من الانترنت

وفى نفس الإطار ومنعا لتكدس المواطنين وللتخفيف عليهم، نشرت وزارة الداخلية تنويهات لتوضيح كيفية حصول المواطنين على مصدرات قطاع الأحوال المدنية من خلال بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت.





وتشمل الخدمات التى يحصل عليها المواطنون من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمى على الإنترنت، خدمات قطاع الأحوال المدنية، والتى تمكن من استخراج بطاقات الرقم القومى وشهادة الميلاد وشهادة الوفاة ووثيقة الزواج والطلاق، والقديد العائلى والفردى، ويتم بعد ذلك توصيل الخدمة حتى المنزل.





- استخراج الرخص من المنزل

كما قامت وزارة الداخلية ييث تنويهات لتوضيح كيفية حصول المواطنين على بعض الخدمات المرورية من خلال بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت.





وتشمل الخدمات التى يحصل عليها المواطنون من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمى على الإنترنت، خدمات قطاع المرور، والتى تمكن من استخراج رخصة المركب أو استخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة المركبة أو القيادة والاستعلام عن صحة تسيير المركبة أو شراء لوحات مميزة بالإضافة إلى النشرة المرورية وعناوين وأماكن وحدات الترخيص.





وجاء ذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية وتوافقًا مع الخطوات الاستباقية الفعالة التى تتخذها أجهزة الحكومة فى سبيل تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية لمواجهة مخاطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وانطلاقًا من مرتكزات الرسالة الأمنية والتى تأتى فى مقدمة أولوياتها المواجهة الحاسمة لكل ما يهدد الصحة العامة للمواطنين.