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فن

شهد الشعراوي تستقل عن فرقة Young Pharoz بأغنية بيبان الخوف

الجمعة 20/مارس/2020 - 12:29 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
أطلقت المطربة شهد الشعراوي أغنيتها الجديدة "بيبان الخوف"، التى تخوض خلالها أولى خطواتها الرسمية في الانطلاق برحلتها الغنائية الخاصة بمشروع موسيقي مستقل يحمل اسمها.

شهد حققت شهرة واسعة في وقت قياسي منذ قرابة السبع سنوات، وعرفت في بداياتها بكونها من ثلاثي فرقة "يانج فاروز Young Pharoz" التى لفتت أنظار العالم العربي بمشاركتها الخاطفة في برنامج المواهب "إكس فاكتور" بموسمه الأول، ونالت استحسان النجمة اللبنانية كارول سماحة التى اختارتها في فريقها بالبرنامج.

وبعد فترة قررت شهد دخول المجال الإذاعي بانضمامها لراديو انرجي، حتى قررت مؤخرًا الاستقلال والتركيز على مشاورها الغنائي المنفرد، بتأسيس مشروع موسيقي مستقل تحت اسم "شهد الشعراوي" يكون أول بشائره أغنيتها الجديدة "بيبان الخوف" التى أطلقتها بشكل فيديو كليب مصور، تغنت خلالها شهد بألحانها وبكلمات الشاعرة ياسمين الحيوي وتوزيع قطب، مع لمسة الجيتار للموسيقي أوسو لطفي، وتجهز حاليًا للإطلالة بأغنية منفردة جديدة كل فترة.
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