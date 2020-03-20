شهد الشعراوي تستقل عن فرقة Young Pharoz بأغنية بيبان الخوف

أطلقت المطربة شهد الشعراوي أغنيتها الجديدة "بيبان الخوف"، التى تخوض خلالها أولى خطواتها الرسمية في الانطلاق برحلتها الغنائية الخاصة بمشروع موسيقي مستقل يحمل اسمها.





شهد حققت شهرة واسعة في وقت قياسي منذ قرابة السبع سنوات، وعرفت في بداياتها بكونها من ثلاثي فرقة "يانج فاروز Young Pharoz" التى لفتت أنظار العالم العربي بمشاركتها الخاطفة في برنامج المواهب "إكس فاكتور" بموسمه الأول، ونالت استحسان النجمة اللبنانية كارول سماحة التى اختارتها في فريقها بالبرنامج.



