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منوعات

للاشتباه في إصابتها بـ كورونا.. شاب عشريني يعتدي بالضرب على امرأة حامل

الخميس 19/مارس/2020 - 11:51 م
بسبب كورونا.. شاب
بسبب كورونا.. شاب يعتدي بالضرب على امرأة حامل
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هدير علاء
ألقت السلطات الأمريكية القبض على شاب في الرابعة والعشرين من عمره إثر قيامه بالاعتداء بالضرب على امرأة حامل في شهرها السادس، وزعم في وقت لاحق أنه أقدم على ذلك التصرف اعتقادًا منه بأنها مصابة بفيروس "كورونا".


وجاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس، أن المعتدي "جون كوري نيويل"، وهو من ولاية "فلوريدا"، ضُبط أثناء قيامه بخنق الضحية، ووُجه إليه اتهام بالاعتداء المشدد بعد أن ألقت شرطة مدينة "كيب كورال" القبض عليه يوم الثلاثاء الماضي في المجمع السكني الذي وقع به الاعتداء. 


وأفاد التقرير بأنه، تم احتجازه في سجن مقاطعة "لي"، وحُددت كفالة قدرها 15 ألف دولار لإطلاق سراحه.


ووفقًا لتقرير الشرطة، فإن ضباطًا من شرطة "كيب كورال" ضبطوا "نيويل" أثناء خنقه الضحية بعد أن سمعوا صوت صرخاتها، ورفض الاستجابة لأوامر الضباط بالتوقف، وواصل الاعتداء بالضرب على الضحية، التي كانت تصرخ مطالبة إياه بالابتعاد عنها.


وتمكن الضباط من السيطرة على الموقف في أعقاب ذلك، وتبين أن المعتدي كان في حالة سكر، وبدأ في التحدث بشكل مضطرب عن فيروس مميت شبيه بالإنفلونزا (كورونا)؛ ولم يتم الكشف عن علاقته بالضحية تحديدًا.


وأشار تقرير الصحيفة البريطانية إلى وجود حوالي 314 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في ولاية "فلوريدا"، و7 وفيات.
للاشتباه في إصابتها بـ كورونا.. شاب عشريني يعتدي بالضرب على امرأة حامل
للاشتباه في إصابتها بـ كورونا.. شاب عشريني يعتدي بالضرب على امرأة حامل
للاشتباه في إصابتها بـ كورونا.. شاب عشريني يعتدي بالضرب على امرأة حامل
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