هيونداي تعين رئيسا جديدا لها لمواجهة كورونا

قالت شركة هيونداي موتور إنها وافقت على تعيين شونج أيوسوون 49 عاما نائب رئيس مجلس الإدارة حاليا رئيسا لمجلس إدارة المجموعة ولتعزيز مسئولية الإدارة في ظل تزايد حالة الغموض والمنافسة الذي تشهدها صناعة السيارات في العالم.





وأكدت هيونداي أن هذا القرار يستهدف التغلب بطريقة فعالة وسريعة على المخاوف من احتمالات حدوث ركود اقتصادي والتحولات السريعة التي تشهدها صناعة وسائل النقل. وستستمر الجهود الرامية إلى زيادة استقلال وشفافية مجلس الإدارة".





وأضاف المسؤول أن هيونداي موتور جروب في أمس الحاجة إلى قيادة "قوية وصارمة" للتغلب على الصعوبات، في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مبيعات المجموعة الكورية الجنوبية.