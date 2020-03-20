إياتا: شركات الطيران بالمنطقة خسرت 7.2 مليار دولار عائدات خلال مارس

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، في تقرير صادر عنه حول تداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيره على قطاع النقل الجوي، أن شركات الطيران في المنطقة خسرت عائدات بقيمة 7.2 مليار دولار في 11 مارس 2020.

ورصد الاتحاد الدولي للنقل الجوي، إلغاء 16 ألف رحلة من رحلات المسافرين في منطقة الشرق الأوسط منذ نهاية يناير،. حتى الآن، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم بشكل كبير مع الإجراءات الإضافية التي تتخذها دول مختلفة بالمنطقة.

قال "إياتا"، إن الحجوزات الدولية في الشرق الأوسط انخفضت بنسبة 40% على أساس سنوي في مارس وأبريل، و30% على أساس سنوي في مايو ويونيو، بينما انخفضت الحجوزات المحلية حوالي 20% في مارس وأبريل، و40% في مايو ويونيو، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة.

وأشار الاتحاد الدولي للنقل الجوي، إلى زيادة عمليات استرداد قيمة تذاكر الطيران في المنطقة بنسبة 75% في عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.