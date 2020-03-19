مراسل صدى البلد: محال منطقة وسط البلد التزمت بقرار رئيس الوزراء وأغلقت في الـ 7 مساء

قال احمد بيومي مراسل برنامج " على مسئوليتي ، إنه متواجد في منطقة وسط البلد في شارع شريف وكافة المحلات التجارية والمقاهي أغلقت في تمام الساعة السابعة مساء .





وأضاف أحمد بيومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الكثير من المقاهي والمطاعم والمحال التزمت بقرار رئيس الوزراء بالغلق للحد من انتشار فيروس كورونا .





وتابع احمد بيومي:" الصيدليات والمحال التجارية الخاصة بالسلع الغذائية مستمرة ولم تغلق لأنها مستثناة من القرار".





وأكمل احمد بيومي:" هناك بعض المخالفات لقرار رئيس الوزراء في العديد من المناطق داخل القاهرة، و المسارح ودرو العرض السينمائي مغلقة تماما منذ يومين تنفيذا لقرار رئيس الوزراء".



