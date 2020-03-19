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مراسل صدى البلد: محال منطقة وسط البلد التزمت بقرار رئيس الوزراء وأغلقت في الـ 7 مساء

الخميس 19/مارس/2020 - 11:24 م
مراسل صدى البلد
مراسل صدى البلد
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هاني حسين
قال  احمد بيومي  مراسل برنامج " على مسئوليتي ، إنه متواجد في منطقة وسط البلد في شارع شريف  وكافة المحلات التجارية والمقاهي  أغلقت في تمام الساعة السابعة مساء .

وأضاف   أحمد بيومي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  الكثير من المقاهي والمطاعم والمحال التزمت بقرار رئيس الوزراء بالغلق للحد من انتشار فيروس كورونا .

وتابع احمد بيومي:"   الصيدليات والمحال التجارية الخاصة بالسلع الغذائية مستمرة ولم تغلق لأنها مستثناة من القرار".

وأكمل احمد بيومي:"  هناك بعض المخالفات لقرار رئيس الوزراء  في العديد من المناطق داخل القاهرة، و المسارح ودرو العرض السينمائي مغلقة تماما منذ يومين  تنفيذا لقرار رئيس الوزراء".

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