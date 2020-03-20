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اقتصاد

مليار و300 مليون دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

الجمعة 20/مارس/2020 - 12:30 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
أظهرت البيانات الأولية لتحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة الميلادية 2019 ارتفاعها بنحو 1.3 ملیار دولار بمعدل سنوي 5.0%.

وسجلت تحويلات المصريين في الخارج 26.8 مليار جنيه مقابل 25.5 مليار دولار خلال السنة الميلادية المناظرة 2018(، كنتيجة أساسية لارتفاع التحويلات خلال النصف الثاني من السنة الميلادية) الفترة يوليو ديسمبر 2019 (بنحو 1.6 مليار دولار بمعدل سنوي 13.5% لتسجل نحو 13.7 مليار دولار)، مقابل نحو 1.12 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

كما ارتفعت التحويلات خلال شهر ديسمبر 2019 بمقدار 437.1 مليون دولار بمعدل سنوي 20.1% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 2.2 ملیار دولار خلال ديسمبر (2018).
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