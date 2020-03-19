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تعليق دار الإفتاء المصرية حول قرارات غلق المساجد بسبب كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 11:40 م
تعليق دار الإفتاء
تعليق دار الإفتاء المصرية حول قرارات غلق المساجد بسبب كورونا
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محمد شحتة
علقت دار الإفتاء المصرية، على قرارات غلق المساجد أمام صلاة الجماعة والجمعة بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

ونشرت دار الإفتاء على صفحتها الرسمية، قائلة "الإنسان قبل البنيان والساجد قبل المساجد".


وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر، عن تعليق التواجد والصلوات في الساحات الخارجية للمسجد الحرام والمسجد النبوي بدءًا من يوم غد الجمعة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. 

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وأكد المتحدث الرسمي أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تهيب بالجميع التعاون مع كافة الإجراءات الاحترازية المتخذة، للحفاظ على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، والعمل على الحد من انتشار عدوى فايروس كورونا ( كوفيد - ١٩ ) بين المصلين.

وأضاف بأن الرئاسة وبالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية تقوم بالعديد من الإجراءات الاحترازية وفق أرقى المعايير لتحقيق التطلعات الكريمة بمنع انتشار العدوى، وتهيئة الحرمين الشريفين لأداء الصلاة في بيئة آمنة صحة مطمئنة.

وأكدً أن وعي وتعاون قاصدي الحرمين الشريفين سيسهم بإذن الله في نجاح التدابير الاحترازية المؤقتة داعيًا الجميع للتعاون مع كافة المسؤولين والاستجابة للتعليمات والإجراءات الضرورية.

تعليق دار الإفتاء المصرية حول قرارات غلق المساجد بسبب كورونا
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