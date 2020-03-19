إغلاق المحال التجارية بالإسكندرية.. وحملات لضبط المخالفين..فيديو

بعد أن تسبب فيروس كورونا فى حالة ذعر بجميع دول العالم حتى الآن، قررت الحكومة المصرية إغلاق الكافيهات والمقاهي والنوادى وعدد من المحال، يوميًا من 7 مساء لـ6 صباحًا، حتى 31 مارس الجاري، من أجل الحفاظ على المصريين ومنع انتشار فيروس كورونا".









شارك عدد من رواد موقع التواصل، مقطع فيديو لعدد من رجال الامن فى محافظة الاسكندرية لحملة ليلية بالمرور علي الشوارع، للتأكد من تطبيق قرار الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقرار، ومناشدة المواطنين الالتزام بالتعليمات حرصا على سلامتهم.









أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارا ينص على: «غلق المطاعم والكافيتريات والمقاهي والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية) وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة، والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، ابتداء من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية، وحتى يوم 31/3/2020.









يذكر ان وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، وجاءت كالتالي:-





الحالات الجديدة:- 46، الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من ايجابية الي سلبية:- 42،الوفيات الجديدة:- 1، عدد حالات الشفاء (الخروج حتي الان):- 28، اجمالي الوفيات:-7 ،اجمالي اعداد المصابين:- 256



























