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أخبار العالم

تركيا تعلن تسجيل أكبر حصيلة إصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الخميس 19/مارس/2020 - 11:22 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
كشفت وزارة الصحة التركية، مساء اليوم، الخميس، تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويعتبر هذا المعدل هو أكبر ارتفاع يومي لحصيلة المصابين بالعدوى، منذ بدء رصد وجود الفيروس داخل البلاد.

وقررت السلطات التركية تأجيل كافة الفعاليات الرياضية من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأعلن وزير الشباب والرياضة التركي، محمد محرم قصاب أوغلو، تأجيل دوريات كرة القدم والسلة والطائرة واليد، في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن قصاب أوغلو، قوله في تغريدة عبر تويتر، إن قرار التأجيل جاء إثر مشاورات أعقبت اجتماعا تنسيقيا لمواجهة كورونا برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان الأربعاء في العاصمة أنقرة.
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