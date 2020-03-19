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برلمان

أمين حزب المؤتمر: مصر والعالم يواجهون تحدي البقاء

الخميس 19/مارس/2020 - 11:41 م
احمد عبدالعزيز الامين
احمد عبدالعزيز الامين العام المساعد
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أحمد أيمن
قال أحمد عبدالعزيز الامين العام المساعد ورئيس مركز دعم اتخاذ القرار بحزب المؤتمر، اننا الان  نعيش ظروفا استثنائية وضعت مصر والعالم كله أمام تحد وجودي إما البقاء او الفناء.


وأضاف في بيان أن الحكومة المصرية  تصرفت بسرعة وبحزم وبوعي تام واتخذت من الاجراءات  حتي الان التي تعزز من فرص أكبر لاحتواء فيروس كورونا  فالأمر الرئيسي لمواجهة فيروس كورونا هو السرعة في احتوائه.


وأكد عبد العزيز، انه إذا ماتم الالتزام من المجتمع بكل فئاته بالابتعاد عن التجمعات بجانب ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية، وعدم الخروج من المنازل الا للضرورة  وعدم التنمر على أي قرار حكومي خاصة ممن ينصبون أنفسهم أوصياء على المجتمع وحماة للدين ومن يستغل هذا الظرف لجني مكاسب مادية سوف يتم احتواء انتشار الفيروس والمرور من الازمة الحالية لنستكمل معا بناء مصر المستقبل.


ودعا عبد العزيز الشعب المصري العظيم الى ان يسارع بالاستجابة لكل اجراءات الحكومة لمجابهة فيروس كورونا وان  يشارك بوعي وايجابية  بمسئولياته بجانب ضرورة عدم الانسياق الي اشاعات السوشيال ميديا التي تنشر اكاذيب وتهويلات  تؤثر علي وعي المصريين.


وطالب الامين العام المساعد لحزب المؤتمر جميع طلبة كليات طب وتمريض وصيدلة بضرورة المبادرة و التطوع مع الدولة المصرية ، بجانب مؤسسات المجتمع المدني لتوفير كل المستلزمات ونشر الوعي بتعريف الفيروس وكيفية مواجهته ، ونشر طرق السلامة والوقاية اللازمة لمواجهة المرض.
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