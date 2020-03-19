نادر السيد يوجه نصيحة نارية لـ شريف إكرامي

أكد نادر السيد، حارس مرمي قطبي الكرة المصرية السابق، أنه يجب على شريف إكرامي، حارس مرمي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الاستمرار داخل القلعة الحمراء وعدم الرحيل إلى أي ناد آخر مهما لزم الأمر.





وقال نادر السيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامى إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "أنصح شريف إكرامي بالاستمرار داخل النادى الأهلى خلال الفترة المقبلة، ويقوم بتجديد عقده ويستطيع الحصول على فرصة".







