نادر السيد يوجه نصيحة نارية لـ شريف إكرامي

أكد نادر السيد، حارس مرمي قطبي الكرة المصرية السابق، أنه يجب على شريف إكرامي، حارس مرمي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الاستمرار داخل القلعة الحمراء وعدم الرحيل إلى أي ناد آخر مهما لزم الأمر.
وقال نادر السيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامى إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "أنصح شريف إكرامي بالاستمرار داخل النادى الأهلى خلال الفترة المقبلة، ويقوم بتجديد عقده ويستطيع الحصول على فرصة".
وتعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي تحت رئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، اجتماعا مع حسام عاشور وشريف إكرامي اللذين ينتهي عقدهما بنهاية الموسم الجاري لحسم موقفهما، ووضع الأهلي مبلغ ٩ ملايين جنيه للتجديد لهما.
ومن المقرر أن يشارك سيد عبدالحفيظ في اجتماعات لجنة التخطيط للتجديد لهما حيث انهما نموذجان للعطاء والإخلاص فضلًا عن سلوكهما المميز الذي يشهد به الجميع داخل وخارج الملعب