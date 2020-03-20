حالة طقس الجمعة في الإمارات..سقوط أمطار ورياح مثيرة للغبار

توقع المركز الوطني للأرصاد فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيًا إلى غائم مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا وتكون مثيرة للغبار.الرياح : جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 20 – 30 كم/س تصل إلى 45 كم/س أحيانًا على البحر.





الخليج العربي: متوسط الموج، يضطرب أحيانًا مع السحب .





فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:13 المد الثاني عند الساعة 00:56 الجزر الأول عند الساعة 18:24 الجزر الثاني عند الساعة 05:59 بحر عمان: خفيف - متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:37 الثاني عند 08:01 الجزر الاول عند الساعة 13:46 الجزر الثاني عند الساعة 02:48



