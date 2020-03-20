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أصل الحكاية

حالة طقس الجمعة في الإمارات..سقوط أمطار ورياح مثيرة للغبار

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:57 ص
طقس الإمارات ليوم
طقس الإمارات ليوم الجمعة
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محمود نوفل
توقع المركز الوطني للأرصاد فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيًا إلى غائم مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا وتكون مثيرة للغبار.الرياح : جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 20 – 30 كم/س تصل إلى 45 كم/س أحيانًا على البحر.

الخليج العربي: متوسط الموج، يضطرب أحيانًا مع السحب .

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:13 المد الثاني عند الساعة 00:56 الجزر الأول عند الساعة 18:24 الجزر الثاني عند الساعة 05:59 بحر عمان: خفيف - متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:37 الثاني عند 08:01 الجزر الاول عند الساعة 13:46 الجزر الثاني عند الساعة 02:48

 فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 34 23 75 30 دبي 33 22 70 30 الشارقة 34 23 70 30 عجمان 32 22 75 45 أم القيوين 30 21 75 40 رأس الخيمة 33 20 85 25 الفجيرة 28 22 80 55 العين 33 21 70 30 ليوا 35 21 70 25 الرويس 34 23 70 30 السلع 34 23 70 30 دلما 30 20 80 30 طنب الكبرى 30 21 85 35 طنب الصغرى 30 21 85 35 أبو موسى 30 21 85 35
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