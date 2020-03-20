لتصنيع الكحوليات والمخدرات.. حماية المستهلك يضبط مصنع بير سلم بالقليوبية

صرح د. راضي عبد المعطى - رئيس جهاز حماية المستهلك أنه، تم شن حملات رقابية موسعة بمحافظة القليوبية، أسفرت عن ضبط وكر كبير يقوم بتجميع وتصنيع مستلزمات طبية "مطهرات - كحوليات" مجهولة المصدر باستخدام مواد خام وتصنيع لمستلزمات طبية يتم توريدها لمنشآت طبية، كما تم ضبط العديد من أختام تحمل أسماء مستشفيات ومنشآت طبية لإيهام أجهزة الرقابة بأن هذه المنتجات مطابقة للمواصفات القياسية.





وأوضح رئيس الجهاز أن الواقعة بدأت بمجرد ورود معلومات إلى إدارة التحريات بجهاز حمايه المستهلك حيث تم إجراء محاولة لشراء كميات من المستلزمات الطبية من خلال صفحة التواصل الاجتماعى "الفيس بوك " لتحديد مكان تواجد الوكر وتبين أنه مكتب توريدات بدون ترخيص ، حيث أكدت المعلومات أن مكان الوكر هو منطقة قليوب.





وعلى الفور تم مداهمة المكان من خلال رجال الضبطية القضائية التابعين للجهاز وأسفرت عن ضبط الكميات الآتية :

- عدد ٤٨ جركن كحول سعة الواحد ٢٠ لترا لكل جركن

- ٢٠ كرتونه سترليوم داخل كل كرتونه ١٢ عبوه

- ١٢ كرتونه قسطرة تايلاندى الصنع ٣ مم كل كرتونة بها ١٠ قطع

- ٨٥ عبوه سترليوم صغيرة سعه الواحدة ١٠٠ مم

- ٥٥ ختم خشبى باسماء صيدليات وعيادات

- ٥٥ ختم بلاستيك اليكترونى بأسماء صيدليات وعيادات طبية.





كما تم ضبط دفاتر محظور تداولها خارج المنظومه الطبية لشركات طبيه مختلفه .





وأضح انه تم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه حيال المخالفات المشار اليها واحاله جميع المحاضر للنيابه العامه لاتخاذ شئونها ، كما أكد على ان الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهه كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية وأنه يعمل بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية والأجهزة الرقابية المختصة.





واضاف انه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المشار اليها واحاله جميع المحاضر للنيابه.





ويهيب رئيس جهاز حماية المستهلك بالسادة المواطنين الابلاغ عن أيه ممارسات سلبيه ضارة بالمستهلك او أيه معلومات بشأنها ، مؤكدًا على أهميه تفعيل الرقابه المجتمعية فى اطار متوازى مع الرقابه المؤسسيه التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية .





وعلى جانب آخر وجه عبد المعطى رسالة للتجار ومقدمي الخدمات الالتزام بالضوابط القانونيه وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عاليه والإمتناع عن أى ممارسات سلبيه تضر المستهلك مؤكدا ان القانون سيطبق على كافه المخالفين .



