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توك شو

أحمد صلاح حسني: إبراهيم فرح علمنا الإخلاص في العمل.. فيديو

الخميس 19/مارس/2020 - 11:57 م
الفنان أحمد صلاح
الفنان أحمد صلاح حسني
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محمود محسن
تأثر الفنان أحمد صلاح حسني على الهواء أثناء حديثه عن الفنان الراحل إبراهيم فرح وأكد أنه تشرف بالعمل معه وكان من أكثر الفنانين اجتهادا في عمله. 

وأضاف حسني خلال وجوده ضيفا ببرنامج كل يوم عبر فضائية on e: "كان يعلمنا دائما الإخلاص في العمل تحت أي ظروف". 

وتابع أحمد صلاح حسني: "دائما أتذكره بكل خير.. أننا فقدنا هذا الفنان الكبير أثناء تصوير المسلسل وكان قرار فريق العمل بأنه لن تحذف مشاهد الفنان الراحل إبراهيم فرح لأنه كان آخر عمل درامي له". 

وأشار أحمد صلاح حسني إلى أنه كان ذا شخصية طيبة ومهما تحدث عنه لن يوفيه حقه. 

وقال أحمد صلاح حسني: الفنان إبراهيم فرح كان من أكثر المتحمسين للمسلسل حتى آخر أيامه وعلمنا أن نحترم عملنا ونعطي له قيمته حتى وإن كان صغيرا.
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