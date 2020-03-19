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رياضة

مفاجأة مدوية بشأن دوري أبطال آسيا

الخميس 19/مارس/2020 - 11:37 م
دوري أبطال آسيا
دوري أبطال آسيا
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عمر سلامة

كشف المعلق الرياضي السعودي عامر عبد الله، عن مفاجأة مدوية تتعلق بمصير بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

ونشر عامر رسالة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، جاءت كالآتي..

"الاتحاد الآسيوي يفكر جديًا بإلغاء هذه النسخة من دوري ابطال آسيا.. انا مع الغائها بشرط ان تبدا النسخة القادمة من سبتمبر وتنتهي في مايو".

ونشر المري استطلاع رأي للجماهير، بشأن رأيهم في إلغاء هذه النسخة من البطولة الآسيوية، بين الموافقة والرفض.

يأتي ذلك في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة في مختلف دول العالم، من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا.

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