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برلمان

المصريين الأحرار يثمن جهود وزارة الهجرة في إعادة العالقين بالسعودية

الجمعة 20/مارس/2020 - 01:44 ص
حزب المصريين الاحرار
حزب المصريين الاحرار
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حسن رضوان
ثمن حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل الدور المضني للقيادة المصرية في متابعة رعاياها داخليا وخارجيا ودور وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في إعاده المواطنين العالقين بالمملكة العربية السعودية.

وقال الحزب في بيان له، إن الوزارة بذلت جهود مشكوره لتوفير رحلات استثنائية للمواطنين العالقين سوأ معتمرين أو زائرين أو ممن انتهت مدة الاقامة لديهم بالسعودية.

وأضاف الحزب، إنه بالتواصل والتنسيق بين وزارة الهجرة والجهات المعنية، وفرت رحلات استثنائية لقرابة ٢٧٠٠ مواطن مصري ، بينهما عدد كان تواصل مع غرفة غرفة عمليات الحزب بدول الخليج.

وأوضح أن الحزب ساهم من خلال أمانة المصريين بالخارج وممثل الحزب بدول الخليج أحمد علي حسن  في تلقي الاستغاثات والطلبات وتوفير تذاكر  لعدد من المواطنين بالتعاون مع شركة روافي الأحلام.

وأشار إلي أن غرفة عمليات الحزب بدول الخليج والخارج يتابعها عن كثب أمانة المصريين بالخارج من خلال حازم هلال بالتنسيق مع احمد علي حسن بالسعودية ومحمد عبده بالكويت وممثلي الحزب بالدول الاخري.
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