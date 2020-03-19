وزير التعليم العالي: فخور بالقوات المسلحة لتعاملها بحرفية مع تعقيم وتطهير الجامعات

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إنه فخور بأبطال القوات المسلحة المصرية في إدارة الحرب الكيماوية الذين تعاملوا بحرفية مع تعقيم الجامعات المصرية ومنها جامعة القاهرة وعين شمس .





وأضاف خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": " أكاديمية البحث العلمي والمركز القومي للبحوث استطاعا انتاج منتجات المواد الكيماوية المستخدمة في تطهير الأسطح".





واكمل خالد عبد الغفار: "نحن في مرحلة صعبة علينا ان نحافظ على انفسنا ونضع نصب أعيننا سيناريو ايطاليا واسبانيا ، والحكومة اتخذت كل الإجراءات التي تحمي الشعب ويجب على الناس أن يكونوا على قدر المسؤولية ".





ولفت خالد عبد الغفار: "لو التزم المواطنون سيقل معدل انتشار العدوي ولن تمتد فترة تعليق الدراسة، ولو اضطرينا نمد الدراسة شهر او شهرين في فترة الصيف لاستكمال المناهج التعليمية للطلاب في الكليات العلمية هنعمل كده".





وتابع خالد عبد الغفار:" تحية للأطباء المصريين في كافة المستشفيات الذين يواجهون فيروس كورونا والأطباء هم أبطال هذه المرحلة".