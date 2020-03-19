AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سقوط أول ضحية لفيروس كورونا في كرواتيا

الخميس 19/مارس/2020 - 11:47 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
ذكرت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس، أن كرواتيا سجلت أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي بدأ انتشاره في العالم من الصين أواخر ديسمبر الماضي.

ونقلت الوكالة عن رئيسة مستشفى مدينة بولا المطلة على البحر الأدرياتيكي،إيرينا هرستيك، قولها في مؤتمر صحفي اليوم إن أول ضحية للوباء في البلاد هو رجل عمره 70 عاما، مشيرة إلى أن الفحوصات جارية بغية الكشف عما إذا كان الرجل المسن قد عانى من أي أمراض مزمنة، أم أن فيروس كورونا كان السبب الوحيد لوفاته.

وسجلت في كرواتيا حتى الآن 102 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وقد تعافى خمسة من المرضى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قصة بريطاني نشر فيروس كورونا في أوروبا

أول رد من الصحة والمنظمة العالمية على إصابة فرنسيين بـ كورونا عائدين من مصر

بعد اكتشاف حالتين في فرنسا.. الصحة العالمية: هذا موقف مصر من كورونا

أشادت بخطة مصر الاحترازية..الصحة العالمية: لا صحة لإصابات بـ كورونا في مستشفى عين شمس

بالدليل.. الحكومة: نمتلك إمكانيات الكشف والتعامل مع فيروس كورونا

خبر سار لـ كبار السن.. شفاء أكبر مصابة بـ كورونا في الصين "صور"

ترشيحاتنا

10 مباريات .. تقليص عقوبة محمود كهربا نجم الأهلى وعاشور الزمالك

إجازات استثنائية بسبب كورونا.. ننشر تفاصيل تعليمات جديدة من التعليم للمديريات

الصحة: حالة وفاة وتسجيل 46 جديدة بـ فيروس كورونا

العيال دى لازم تتحبس.. ريهام سعيد تستغيث بالمسئولين.. ماذا فعلوا

جنات: غادة عبدالرازق توسطت لجوزي بعد ما رفضته 4 سنين.. وهشام عباس سبب موافقتي

مد فترة تعليق الدراسة بالجامعات.. وزير التعليم العالي يرد.. فيديو

AdvertisementS

مصير امتحانات النقل وتوابع تعليق الدراسة.. بيان وزير التعليم

تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية الآن

وزير التعليم يحسم مصير تعليق الدراسة وموقف الامتحانات

التعليم : إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب من ٣ ابتدائي إلى ٢ إعدادي

الملك سلمان: المرحلة المقبلة أكثر صعوبة على المستوى العالمي بسبب كورونا .. (نص الكلمة)

أهم الأخبار : قرارات غير مسبوقة فى التعليم .. ارتفاع حالات كورونا فى مصر .. خفض عقوبة كهربا

بعد إلغاء الامتحانات.. التعليم تحدد آلية النجاح فى سنوات النقل الابتدائية والإعدادية

بعد طول انتظار.. تعرف على تفاصيل بيان وزير التعليم الآن

الصحة: اصابة 256 بفيروس كورونا ووفاة سبع حالات.. صور

مفيش امتحانات السنة دي .. بشرى سارة من وزير التعليم للصفوف من 3 إبتدائي حتى 2 إعدادي

أشرس وأقوى من كورونا.. مصر تحارب فيروس أخطر من COVID-19

بعد موافقة السيسي.. تعرف على قيمة علاوة أصحاب المعاشات أول يوليو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للاشتباه في إصابتها بـ كورونا.. شاب عشريني يعتدي بالضرب على امرأة حامل

بعد شفائها من فيروس كورونا.. صورة جريئة لـ لجين عضاضة

رغم العزل الصحي بسبب كورونا.. مسن يحتفل بعيد زواجه الـ67