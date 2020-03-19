سقوط أول ضحية لفيروس كورونا في كرواتيا

ذكرت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس، أن كرواتيا سجلت أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي بدأ انتشاره في العالم من الصين أواخر ديسمبر الماضي.





ونقلت الوكالة عن رئيسة مستشفى مدينة بولا المطلة على البحر الأدرياتيكي،إيرينا هرستيك، قولها في مؤتمر صحفي اليوم إن أول ضحية للوباء في البلاد هو رجل عمره 70 عاما، مشيرة إلى أن الفحوصات جارية بغية الكشف عما إذا كان الرجل المسن قد عانى من أي أمراض مزمنة، أم أن فيروس كورونا كان السبب الوحيد لوفاته.





وسجلت في كرواتيا حتى الآن 102 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وقد تعافى خمسة من المرضى.