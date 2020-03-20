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46 إصابة جديدة.. الصحة: لا توجد بؤر إصابة بكورونا في مصر تستدعى إغلاق أي منطقة

الجمعة 20/مارس/2020 - 01:39 ص
كورونا
كورونا
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البهي عمرو

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر فى السيناريو الثانى من التعامل مع فيروس كورونا، موضحًا أن مصر أصبح بها حالات مصابة بـ كورونا.

وأضاف  خلال حواره ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة ام بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أن مصر كانت على اتم الاستعداد للتعامل مع الفيروس و تم تجهيز بعض المستشفيات لاستقبال أى حالة تصاب بـ كورونا.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن إجمالي الحالات المصابة بـ كورونا صلت إلى 256 حالة، بعد  رصد 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن وفاة حالة واحدة لمصري يبلغ من العمر 68 عاما.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة ، أن الإصابات بكورونا تأتى من أكثر من محافظة ولم يكن هناك محافظة يطلق عليها بؤرة للفيروس ويستدعى لغلق  المنطقة.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن، الوزارة تقوم بعمل تحاليل لجميع المصريين العائدين من الخارج وتحدين المواطنين العائدين من السعودية من رحلة عمرة.

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