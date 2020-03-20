نادر السيد: سأكون مديرا فنيا خلال الفترة المقبلة

أكد نادر السيد، حارس مرمي قطبي الكرة المصرية السابق، أنه يرغب أن يكون مدير فني خلال الفترة المقبلة، متمنيًا تحقيق هذه الخطوة خلال مسيرته.





وقال السيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامى إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "أرغب فى أن أكون مديرا فنيا وليس مدرب حراس مرمى، وأتمنى أن أحقق أمنيتي خلال الفترة المقبلة، ولم يتم ترشيحي على الإطلاق لتولي منصب داخل منتخب مصر فى الفترة الماضية".



