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محافظات

حملات فحص حراري للمواطنين في السوق التجاري بأسوان.. صور

الجمعة 20/مارس/2020 - 01:47 ص
حملات فحص حرارى للمواطنين
حملات فحص حرارى للمواطنين فى السوق التجارى وبعض المناطق
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان جهودها المكثفة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا على مدار الساعة .

وقامت فرق الإنتشار السريع بأعمال فحص حرارى للمواطنين ببعض المناطق والسوق التجارى ، بالإضافة لتوجيه النصائح التوعوية والإرشادية للمواطنين فى التعامل مع المرض . 

يأتى ذلك فى إطار توجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس الكورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين .  

وكانت محافظة أسوان، نفت ما تردد من شائعات بشأن عزل محافظة أسوان بالكامل بسبب الكورونا، وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين عدم الانسياق خلف المواقع والتى تنشر بيانات كاذبة.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن ما تم نشره فى أحد المواقع الإلكترونية عن قرار عزل محافظة أسوان بالكامل وتحويلها لحجر صحى عارى تمامًا من الصحة وليس له أى أساس بالمرة حيث أن الأمور تسير على مستوى المحافظة بشكل طبيعى باستثناء تطبيق الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها وزارة الصحة والجهات المعنية للوقاية من انتشار مرض الكورونا المستجد. 

ولفت المحافظ إلى أنه فى ضوء حرص وزارة الصحة على عدم انتشار المرض يتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية.  

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حملات فحص حراري للمواطنين في السوق التجاري بأسوان.. صور
حملات فحص حراري للمواطنين في السوق التجاري بأسوان.. صور
حملات فحص حراري للمواطنين في السوق التجاري بأسوان.. صور
حملات فحص حراري للمواطنين في السوق التجاري بأسوان.. صور
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