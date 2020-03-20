إيقاف 3 خدمات تموينية مؤقتا.. اعرف السبب

وزير التموين أصدروالتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قرار إيقافا مؤقتا لحركة البطاقات (الفصل الاجتماعي - بطاقة جديدة - تحويل)





قرر خصم الوفاة إلكترونيا دون الحاجة لذهاب المواطن إلى مكتب التموين وكذا إ لغاء محاضر الشرطة الواجب تقديمها عند طلب بدل فاقد، وإلغاء الحوالة البريدية الواجب تقديمها عند استخراج بدل الفاقد والتالف ويتم خصم قيمتها من أول صرف للبطاقة تموينيا لمرة واحدة.





البطاقات التموينية ووجه باستمرار إصداربدل الفاقد والتالف عن طريق موقع دعم مصر دون الذهاب إلي مكتب التموين. إدارة





وبالنسبة لبطاقات الخبز فقط سيتم خصم أرغفة بما يوازي 20 جنيها قيمة الحوالة وفقا لتكلفة إنتاج الرغيف المسجلة على النظام.