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اقتصاد

إيقاف 3 خدمات تموينية مؤقتا.. اعرف السبب

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قرار إيقافا مؤقتا لحركة البطاقات (الفصل الاجتماعي - بطاقة جديدة - تحويل)

قرر خصم الوفاة إلكترونيا دون الحاجة لذهاب المواطن إلى مكتب التموين وكذا إلغاء محاضر الشرطة الواجب تقديمها عند طلب بدل فاقد، وإلغاء الحوالة البريدية الواجب تقديمها عند استخراج بدل الفاقد والتالف ويتم خصم قيمتها من أول صرف للبطاقة تموينيا لمرة واحدة.

ووجه باستمرار إصدار البطاقات التموينية بدل الفاقد والتالف عن طريق موقع إدارة دعم مصر دون الذهاب إلي مكتب التموين.

وبالنسبة لبطاقات الخبز فقط سيتم خصم أرغفة بما يوازي 20 جنيها قيمة الحوالة وفقا لتكلفة إنتاج الرغيف المسجلة على النظام.
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