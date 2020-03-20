شويكار: أحمد صلاح حسني مثال للفن الراقي ويذكرني بأبطال الروايات.. فيديو

أكدت الفنانة القديرة شويكار أن أحمد صلاح حسني يذكرها بأبطال روايات علاء الدين وروبن هود وقمر الزمان.





وأضافت شويكار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم عبر فضائية on e أن مسلسل ختم النمر صور أسوان بأنها بلد تتمتع بطيبة أهلها وهو ما ظهر بالمسلسل.





وتابعت شويكار أن المسلسل صور الأم بالحب وخوفها على ابنائها وتأثرنا جميعا بدور الأم حتى اننا بكينا بعدد من مشاهد التي جسدت الأم.





وأشارت شويكا إلى أن المخرج كان مدرك جيدا لجميع مشاهد المسلسل وكان عمل مميز، مؤكدة أن احمد صلاح حسني مجتهد في عمله ومثال للفن الراقي.





وأردفت الفنانة القديرة شويكار أن احمد صلاح حسني يقدم فن راقي وقدوة للشباب لأنه لا يظهر "ماسك سنجة ومطوة".