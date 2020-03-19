إيناس عبد الدايم تكشف تفاصيل مبادرة الثقافة بين إيديك.. فيديو

قالت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن مبادرة الثقافة بين ايديك من أجل مساعدة المصريين على البقاء في المنزل وبث الأنشطة الفنية والمسرحيات للجماهير.





وأضافت إيناس عبد الدايم في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه تم تجميع الثروات الفنية الكبيرة لإطلاع المواطنين على محتوى الإبداع الوطني وتقديم العروض الفنية الخاصة بدار الأوبرا المصرية والعروض القيمة .





وتابعت إيناس عبد الدايم: " سيتم بث مواعيد العروض من خلال موقع وزارة الثقافة، وسيتم بث حفلات الموسيقار الكبير عمر خيرت وكنوز مهرجان الموسيقى العربية على مدار السنوات الأخيرة".



