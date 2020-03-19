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محافظات

محافظة كفر الشيخ توضح حقيقة إصابة مواطن بفيروس كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 11:57 م
صدى البلد
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محمود زيدان
أصدرت محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، تعليقًا على ما نُشر على ما جرى تداوله عبر التواصل الاجتماعى بتأكيد إصابة مواطن بفيروس كورونا المستجد 

وقال البيان، إنه بمراجعة مديرية الصحة بكفرالشيخ، تبين وجود اشتباه بإيجابية الحالة، والتى جرى نقلها إلى أحد مستشفيات الحجر الصحى خارج المحافظة. 

وتابع البيان، أن المواطن المشتبه في إصابته بفيروس كورونا من أبناء محافظة كفرالشيخ ويعمل بإحدى المدن الساحلية، وبصحه جيدة، وجارٍ مراجعة حالته الصحية للتأكد من إيجابية إصابته من عدمه.

وأشار البيان الإعلامي، إلى أن مديرية الصحة بكفرالشيخ، قدمت الرعاية الصحية لـ 23 مشتبهًا فى إصابتهم وكانت نتيجتهم سلبية للفيروس.
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