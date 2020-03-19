رئيس حي الزيتون يغلق المقاهي والمحلات.. صور





وشملت الحملة المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات) .





كما شملت ما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب.





وأكد رئيس الحي ان الغلق من الساعة (٧) مساءً وحتى الساعة (٦) صباحًا حتى نهاية الشهر الجارى.





رافق رئيس الحي قائد شرطة المرافق وأجهزة الحى التنفيذية.