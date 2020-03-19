AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رئيس حي الزيتون يغلق المقاهي والمحلات.. صور

الخميس 19/مارس/2020 - 11:55 م
رئيس حي الزيتون يغلق
رئيس حي الزيتون يغلق المقاهي والمحلات
Advertisements
عبد العزيز جمال
قاد اللواء أشرف بهجت رئيس حي الزيتون حملة مكبرة لإغلاق المقاهي والمحلات تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي  رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.


وشملت الحملة المطاعم والمقاهي والكافيتريات  والكافيهات والكازينوهات  والملاهي والنوادي الليلية والحانات  والمراكز التجارية (المولات) .


كما شملت ما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات  أو الخدمات  أو التسلية  أو الترفيه  ووحدات الطعام المتنقلة  والأندية الرياضية والشعبية  ومراكز الشباب.


وأكد رئيس الحي ان الغلق  من الساعة (٧) مساءً وحتى الساعة (٦) صباحًا حتى نهاية الشهر الجارى.


رافق رئيس الحي قائد شرطة المرافق وأجهزة الحى التنفيذية.

رئيس حي الزيتون يغلق المقاهي والمحلات.. صور
رئيس حي الزيتون يغلق المقاهي والمحلات.. صور
رئيس حي الزيتون يغلق المقاهي والمحلات.. صور
رئيس حي الزيتون يغلق المقاهي والمحلات.. صور
رئيس حي الزيتون يغلق المقاهي والمحلات.. صور
رئيس حي الزيتون يغلق المقاهي والمحلات.. صور
رئيس حي الزيتون يغلق المقاهي والمحلات.. صور
رئيس حي الزيتون يغلق المقاهي والمحلات.. صور
رئيس حي الزيتون يغلق المقاهي والمحلات.. صور
رئيس حي الزيتون يغلق المقاهي والمحلات.. صور
رئيس حي الزيتون يغلق المقاهي والمحلات.. صور
رئيس حي الزيتون يغلق المقاهي والمحلات.. صور
رئيس حي الزيتون يغلق المقاهي والمحلات.. صور
رئيس حي الزيتون يغلق المقاهي والمحلات.. صور
رئيس حي الزيتون يغلق المقاهي والمحلات.. صور
رئيس حي الزيتون يغلق المقاهي والمحلات.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات بالدقهلية من الـ 7 مساء

الحبس والغرامة .. عقوبة مخالفة قرار غلق المحلات والملاهي والأندية

ليه مش اليوم كله.. نجيب ساويرس يعلق على قرار مجلس الوزراء بغلق المقاهي والمطاعم

باستثناء المخابز والصيدليات.. غلق المحال العامة والأندية الرياضية والشعبية في بني سويف

الداخلية توجه رسالة هامة لأصحاب المقاهي والمطاعم والملاهي الليلية والمولات

حملات بشوارع قنا لإغلاق المقاهي والمحلات

ترشيحاتنا

مؤشرات إيجابية .. سانوفى مصر والسودان تكشف حقيقة إنتاج علاج لفيروس كورونا

حكم ترك صلاة الجمعة في المسجد بسبب فيروس كورونا؟.. الإفتاء ترد

التعليم تنفي إلغاء الفصل الدراسي الثاني .. وتؤكد : ترقبوا أخبارا مطمئنة بعد قليل

أخبار الفن.. هدية محمد رمضان لوالدته.. فيروس كورونا يعيد عادل إمام للمسرح غدا

مصير امتحانات النقل وتوابع تعليق الدراسة.. بيان وزير التعليم

إسرائيل تعلن حالة الطوارئ وتفرض إغلاقا كاملا على الأراضي الفلسطينية

AdvertisementS

مصير امتحانات النقل وتوابع تعليق الدراسة.. بيان وزير التعليم

تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية الآن

وزير التعليم يحسم مصير تعليق الدراسة وموقف الامتحانات

التعليم : إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب من ٣ ابتدائي إلى ٢ إعدادي

الملك سلمان: المرحلة المقبلة أكثر صعوبة على المستوى العالمي بسبب كورونا .. (نص الكلمة)

أهم الأخبار : قرارات غير مسبوقة فى التعليم .. ارتفاع حالات كورونا فى مصر .. خفض عقوبة كهربا

بعد إلغاء الامتحانات.. التعليم تحدد آلية النجاح فى سنوات النقل الابتدائية والإعدادية

بعد طول انتظار.. تعرف على تفاصيل بيان وزير التعليم الآن

الصحة: اصابة 256 بفيروس كورونا ووفاة سبع حالات.. صور

مفيش امتحانات السنة دي .. بشرى سارة من وزير التعليم للصفوف من 3 إبتدائي حتى 2 إعدادي

أشرس وأقوى من كورونا.. مصر تحارب فيروس أخطر من COVID-19

بعد موافقة السيسي.. تعرف على قيمة علاوة أصحاب المعاشات أول يوليو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للاشتباه في إصابتها بـ كورونا.. شاب عشريني يعتدي بالضرب على امرأة حامل

بعد شفائها من فيروس كورونا.. صورة جريئة لـ لجين عضاضة

رغم العزل الصحي بسبب كورونا.. مسن يحتفل بعيد زواجه الـ67