AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وداعا يا شتاء | الأرصاد تزف بشرى عن طقس الفترة المقبلة

الخميس 19/مارس/2020 - 11:56 م
حالة الطقس ودرجات
حالة الطقس ودرجات الحرارة
Advertisements
نورهان خفاجي

تشهد الأحوال الجوية على البلاد، خلال الأيام القادمة، استقرارا تاما في حالة الطقس دون وجود أي مؤثرات على الحالة الجوية أو منخفضات جوية جديدة تعترض البلاد.


وأكد الدكتور محمود شاهين المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية على البلاد خلال الساعات القادمة، خاصة أن آخر ايام فصل الشتاء غدا الجمعة ، ليبدأ بعدها فصل الربيع بعد غدٍ السبت ، بأحواله الجوية المتغيرة.


وقال محمود شاهين في تصريح لـ "صدى البلد"، إن الساعات القادمة لن تشهد ظواهر جوية غير عادية، ولكن سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، حيث يكون الطقس مائلا للبرودة خلال ساعات النهار ويظل شديد البرودة خلال الليل.


وأوضح المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن كميات سقوط الأمطار على البلاد خلال الساعات القادمة، ستكون خفيفة ولا داع للقلق بشأنها، وحذر المواطنين من تخفيف الملابس خلال هذه الفترة، والقيادة السريعة علي الطرق خلال الساعات الأولي من الصباح الباكر أو الساعات المتأخرة من الليل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البسوا تقيل.. الأرصاد: تقلبات مناخية مع استمرار انخفاض درجات الحرارة.. فيديو

أمطار خفيفة غدًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة القادمة

الأرصاد تحذر: طقس شديد البرودة وشبورة مائية خلال 48 ساعة.. فيديو

انخفاض الحرارة 10 درجات .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الفترة القادمة .. فيديو

الشتاء يودع أجواء القاهرة بموجة عنيفة تضرب البلاد.. تفاصيل 72 ساعة لم تشهدها مصر منذ 1994

وانقضى الشتاء.. الأرصاد تعلن: انتهاء جميع الموجات الجوية غير المستقرة بالبلاد

ترشيحاتنا

لأول مرة في مصر .. التعليم تستبدل الامتحانات بالمشروعات في تقييم طلاب المدارس هذا العام

مفيش امتحانات السنة دي .. بشرى سارة من وزير التعليم للصفوف من 3 إبتدائي حتى 2 إعدادي

اكتشاف حالتي إصابة بـ فيروس كورونا بـ السويس

قبل جلسة الغد الحاسمة.. تفاصيل عرض الأهلي لـ حسام عاشور

وزير التعليم: امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي ستعقد على التابلت من المنزل

حقيقة ظهور الشمس حمراء في السعودية.. تفاصيل

AdvertisementS

مصير امتحانات النقل وتوابع تعليق الدراسة.. بيان وزير التعليم

تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية الآن

وزير التعليم يحسم مصير تعليق الدراسة وموقف الامتحانات

التعليم : إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب من ٣ ابتدائي إلى ٢ إعدادي

الملك سلمان: المرحلة المقبلة أكثر صعوبة على المستوى العالمي بسبب كورونا .. (نص الكلمة)

أهم الأخبار : قرارات غير مسبوقة فى التعليم .. ارتفاع حالات كورونا فى مصر .. خفض عقوبة كهربا

بعد إلغاء الامتحانات.. التعليم تحدد آلية النجاح فى سنوات النقل الابتدائية والإعدادية

بعد طول انتظار.. تعرف على تفاصيل بيان وزير التعليم الآن

الصحة: اصابة 256 بفيروس كورونا ووفاة سبع حالات.. صور

مفيش امتحانات السنة دي .. بشرى سارة من وزير التعليم للصفوف من 3 إبتدائي حتى 2 إعدادي

أشرس وأقوى من كورونا.. مصر تحارب فيروس أخطر من COVID-19

بعد موافقة السيسي.. تعرف على قيمة علاوة أصحاب المعاشات أول يوليو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للاشتباه في إصابتها بـ كورونا.. شاب عشريني يعتدي بالضرب على امرأة حامل

بعد شفائها من فيروس كورونا.. صورة جريئة لـ لجين عضاضة

رغم العزل الصحي بسبب كورونا.. مسن يحتفل بعيد زواجه الـ67