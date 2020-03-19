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تعليم

مكتبة رقمية إلكترونية مجانية لتعويض طلاب المدارس عن تعليق الدراسة .. اعرف تفاصيلها الآن

الخميس 19/مارس/2020 - 11:57 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة نجحت خلال 4 ايام في توفير مجموعة من الحلول التي ستسهل عملية التعلم الرقمي بالتزامن مع تعليق الدراسة في مصر خوفا من انتشار فيروس كورونا.

حيث قال وزير التربية والتعليم ، أنه ابتداء من اليوم تم اتاحة مكتبة رقمية كبيرة جدا داخلها جميع المواد الدراسية من اول رياض الاطفال حتى المرحلة الثانوية تحت شعار ذاكر الان ، مشيرًا إلى أنه يمكن الدخول على هذه المكتبة من خلال الضغط هنا

وقال وزير التربية والتعليم : ان هناك موسوعة باللغة العربية ، وأكثر من 80 قاموسا و معجما.

وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أن المكتبة تتيح مجموعة من المواد الرقمية التي تساعد على فهم الدروس والمقررات لجميع الصفوف الدراسية .
ولفت وزير التربية والتعليم ، إلى أن هذه البوابة مجهزة لكي يدخل عليها الطالب من غير كلمة سر او متطلبات تسجيل حساب.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذه المكتبة الرقمية بداخلها اسئلة و اختبارات و مراجعات على منهج السنة المستهدفة.

وقال وزير التربية والتعليم : هذه المكتبة الرقمية عليها بحر من المراجع التي يمكن للطالب أن يتستمع بها اثناء مذاكرة مقرراته الدراسية.
ولقت إلى أن المحتوى الدراسي متاح باللغتين العربية والانجليزية

وقال الوزير : أصبح عندنا في مصر مكتبة رقمية إلكترونية مجانية ، تمت مراجعة كل محتواها ، ومتاحة للسنوات من اول رياض الاطفال حتى الثالث الثانوي باللغتين العربية والانجليزية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن محتوى كل صف دراسي يتناسب مع سن الدارسين.

واستطرد: "أن أبنائنا الطلاب يستطيعون الدخول على المكتبة الإلكترونية من الموبايل أو الكمبيوتر بدون أي عوائق"، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت أيضًا بديًلا آخر وهو القنوات التعليمية والتي ستعمل على بث شرح المناهج على التلفزيون.
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