إطلاق مبادرة "احمى نفسك .. احمى بلدك" بالغربية لمواجهة كورونا

أطلق د. طارق رحمي محافظة الغربية مبادرة "احمي نفسك.. احمي بلدك" لمواجهة فيروس كورونا ، حيث تهدف المبادرة الي نشر الثقافة الصحية والتدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس.





يشارك في المبادرة كافة أعضاء مجالس المدن والأحياء علي مستوى لمحافظة، وعدد كبير من شباب جامعة طنطا ، حيث تم توزيع بروشورات وبوسترات على المحلات والمواطنين بمدينة طنطا للتعريف بالفيروس وأعراضه ومخاطره وطرق الوقاية منه وكيفية التعامل معه في حالة الإصابة به حرصًا على سلامة المواطنين داخل المحافظة.





أكد المحافط اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية قصوى من بينها منع التجمعات وغلق مراكز الدروس الخصوصية ودور المناسبات ومحال الألعاب الإلكترونية، موضحا أن المبادرة تأتي للتوعية بأهمية تلك التدابير وحث المواطنين علي الالتزام بها تجنبا لمخاطر انتشار الفيروس .



