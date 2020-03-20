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أخبار العالم

15 سنة.. رومانيا تهدد بسجن كل من لا يلتزم بتعليمات الوقاية من كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 01:45 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
هددت السلطات الرومانية بعقوبة سجن تصل 15 عاما سيتم تنفيذها بحق كل من يخالف القيود والتعليمات التي تنشرها الجهات المتخصصة في البلاد،  في حالة أبدى أي من المخالفين سلوكا قد يؤدي إلى موت أحدهم.

وأعلنت الحكومة الرومانية دخول قرارها حيز التنفيذ فور إعلانه يوم الخميس.

وحتى أمس، سجلت بوخارست 227 حالة إصابة بالفيروس سريع الانتشار.

ويخضع 3800 شخص في رومانيا للحجر الصحي الاحترازي، للتأكد من عدم إصابتهم.

وطلبت الحكومة الرومانية من مواطنيها خارج البلاد عدم العودة إلى أراضيها في ظل الظروف الراهنة، ما يعتبر واحدا من أقسى الإجراءات الوقائية المتخذة في أوروبا.

وتلوح الأجهزة الأمنية في رومانيا بعقوبات تتنوع ما بين ثلاث سنوات لمن لا يلتزم بالتعليمات، وخمس سنوات لمن أبدى سلوكا أدى إلى إصابة أحدهم بالفيروس.
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