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محافظات

قرارات سريعة في شمال سيناء للوقاية من فيروس كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:08 ص
صدى البلد
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احمد صالح
اتخذت محافظة شمال سيناء عددا من القرارات الخاصة بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ حيث قرر اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، المحافظ ما يلي:

١.. نقل سوق الخضار والفاكهة والأسماك والألبان على الطريق المزدوج بمدخل المدينة القديم، وذلك منعا للازدحام للحفاظ على المواطنين من أخطار فيروس كورونا، والتيسير عليهم لتدبير احتياجاتهم.

٢.. تم إغلاق مراكز الدروس الخصوصية للوقاية من إصابة الطلاب بالأمراض المعدية والفيروسات،وتم التنبيه على أصحاب مراكز الدروس الخصوصية المنتشرة بمدينة العريش بغلقها نهائيا.
٣.. التواجد للموظفين في العمل بنسبة 50٪ ضرورة من قوة كل إدارة وقسم ممثله فى داخل المديريات ومجالس المدن والقطاعات المختلفة وبما يسمح بتقديم الخدمات الجماهيرية ولا يتعطل دولاب العمل داخل المصلحة .

٤..منح الفئات الآتية (الأمراض المزمنة المصدق عليها السيدات الحوامل) والفءات ذوي الاحتياجات الخاصة اجازة كاملة حتي نهاية مارس الجاري .

٥..قيام الرقابة التموينية والحملات المشددة لمتابعة توزيع وصرف المقررات وضبط الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين.

٦..تنفيذ حملات مشتركة مع الصحة والطب البيطري للمرور على المجازر وأماكن الذبيح ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك وباقى المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات .

٧..إلغاء جميع الاحتفالات والاجتماعات الكبري علي مستوي المحافظة  بسبب فيروس كورونا المستجد.

٨.. تنفيذ عمليات تطهير الدوري لمبني ديوان عام المحافظة والمباني الملحقة ومراكز المدن والمديريات، وتطهير المساجد التي يتردد عليها أعداد كبيرة عقب كل صلاة، وتطهير المساجد الصغيرة قبل وبعد صلاة الجمعة، والتأكد من التطهير الدوري للكنائس المحافظة،والمدارس والجامعات .

٩.. منع الإجازات بجميع الإدارات التابعة لقطاع الطب الوقائي، والتأكد من سلامة التجهيزات بقسم الحجر الصحي في مستشفي بئر العبد المركزي وباقي مستشفيات المحافظة وفي منفذي رفح البري والعوجة التجاري. 

١٠.. توفير مستلزمات مكافحة العدوى، توفير مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية والكمامات وأدوات النظافة ومواد التعقيم وأدوات التطهير.

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قرارات سريعة في شمال سيناء للوقاية من فيروس كورونا
قرارات سريعة في شمال سيناء للوقاية من فيروس كورونا
قرارات سريعة في شمال سيناء للوقاية من فيروس كورونا
قرارات سريعة في شمال سيناء للوقاية من فيروس كورونا
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