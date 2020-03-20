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اقتصاد

95 مليار جنيه خسائر البورصة الأسبوع الماضي

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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محمد صبيح

تكبدت البورصة المصرية خسائر رأسمالية مقدرة بنحو 95 مليار جنيه الأسبوع الماضي متأثرة بحالة الفزع العالمي من انتشار فيروس كورونا المستجد وتراجع الأسواق العالمية.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية “إيجى إكس 30” بنسبة 17.76% ليغلق عند مستوى 9205.58 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان” بنسبة 23.33% عند مستوى 840.47 نقطة.

وسجل مؤشر “إيجى إكس 100” تراجعًا بنحو 20.69% مغلقًا عند مستوى 930.12 نقطة، وسجل مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” تراجعًا بنحو 20.3% مغلقًا عند مستوى 10193.79 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 6.92% ليصل إلى مستوى 582.06 نقطة.

تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 95.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 504.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 15.8% عن الأسبوع الماضى.

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