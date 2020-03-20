أحمد موسى: قناة الجزيرة عدو يستهدف مصر في التعامل مع أخبار فيروس كورونا.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قناة الجزيرة الإرهابية عدو واضح للدولة المصرية ويهتم بنشر أخبار فيروس كورونا عن مصر فقط ويبرزها بطريقة تشوه تعامل مصر المثالي مع الفيروس.





وأضاف موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن قناة الجزيرة قررت بث سمومها لاستهداف مصر عن طريق تداول اخبار فيروس كورونا بطريقة تنفذ أجندتها".





وتابع:" قناة الجزيرة قناة عدو تستهدف تشويه صورة إجراءات مصر في التعامل مع فيروس كورونا".

ولفت أحمد موسى:" قناة الجزيرة الإرهابية القطرية لم تتحدث عن تفشي فيروس كورونا في إيران وتفشي فيروس كورونا في الدوحة وتتحدث عن مصر".



واستعرض عدد من الاخبار التي تداولتها قناة الجزيرة عن مصر بهدف استهداف مصر .