استعدادا لصلاة الجمعة.. حملة نظافة وتطهير موسعة لمساجد الأوقاف على مستوى الجمهورية

أجرت وزارة الأوقاف مساء الخميس، حملات نظافة وتطهير في جميع المساجد على مستوى الجمهورية على ان تستكمل صباح اليوم الجمعة في بعض المساجد استعدادا لصلاة الجمعة، على ان يتم التطهير مرة اخرى عقب انصراف المصلين من المساجد.









وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن المساجد مفتوحة أمام المصلين ولم نغلقها وأنه لا حرج على الإطلاق في ظل الظروف الراهنة على من أخذ بالرخصة فصلى الصلوات في بيته وصلى الجمعة ظهرًا في بيته، وإذا أراد الجماعة فمن الممكن أن يصليها مع أهله بالمنزل ، ولا سيما المرضى وكبار السن .







