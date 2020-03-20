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توك شو

شاهد.. قهوة لم تلتزم بقرار الغلق.. وأحمد موسى: إيه الناس اللي بتعاقب نفسها دي

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:35 ص
صدى البلد
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هاني حسين
 عرض الإعلامي أحمد موسى ، مقطع فيديو يرصد مظهرا سلبيا لـ إحدى المقاهي  التي لم تلتزم بقرار الغلق في تمام السابعة مساء للحد من انتشار فيروس كورونا.

وعلق الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا: "الناس كلها قاعدين جوه القهوة وقافلين الباب عليهم، إيه الناس اللي بتعاقب نفسها دي، ولو واحد منهم مصاب ينقل العدوى للجميع ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  يجب محاسبة صاحب هذا المقهى وانا لا اعلم مكانه".

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية اتخذت إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ويجب على المواطنين الالتزام بتلك القرارات والبقاء في المنازل لمنع انتشار فيروس كورونا .

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  الأسبوع المقبل خطر في تحول زيادة معدل الإصابات وهذا ما شهدناه في دول كثيرة في العالم وعلينا الالتزام بقرارات الحكومة المصرية بغلق المقاهي والمطاعم لمنع حدوث الانتشار".

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