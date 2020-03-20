الأوقاف: لا يوجد حرج في صلاة المواطنين بمنازلهم اليوم

علق الدكتور أحمد القاضي المتحدث باسم وزارة الأوقاف، على موقف الوزارة من صلاة الجمعة اليوم بالمساجد.
وقال الدكتور أحمد القاضي إن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار أكد أن الأمر يقدر بقدره، فإذا دعت الحاجة للصلاة فى البيت فلا حرج وأن صلاة الجمعة تصلى فى البيت ظهر " 4 ركعات".
وكشف أن المساجد مفتوحة اليوم لإقامة صلاة الجمعة واتخذنا إجراءات عديدة لتعقيم كل شبر بالمساجد ولفت المتحدث باسم وزارة الأوقاف لا يوجد حرج في صلاة المواطنين بمنازلهم غدًا.
وتابع المتحدث بأسم وزارة الأوقاف
أنه من الواجب على أي شخص مصاب بالكورونا
عدم الذهاب إلى المسجد مؤكدا أنه إذا ذهب لأداء الصلاة بالمسجد فهو آثم.
وأشار القاضي أنه لا حرج على أي شخص يؤدي الصلاة بالمنزل في ظل الظروف الراهنة ومن الممكن أن يؤدي الصلاة مع أهل بيته.
ونبّه الوزير على جميع الخطباء بألا يزيد وقت خطبة الجمعة عن خمس عشرة دقيقة بأية حال، مع عدم الإطالة في سائر الصلوات، و الأخذ بأيسر المذاهب فيها.. مع الالتزام التام بموضوع خطبة الجمعة: الأسباب الظاهرة والباطنة لرفع البلاء ووجوب طاعة ولي الأمر، وعدم الانسياق خلف الشائعات.