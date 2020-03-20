الأوقاف: لا يوجد حرج في صلاة المواطنين بمنازلهم اليوم

علق الدكتور أحمد القاضي المتحدث باسم وزارة الأوقاف، على موقف الوزارة من صلاة الجمعة اليوم بالمساجد.

وقال الدكتور أحمد القاضي إن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار أكد أن الأمر يقدر بقدره، فإذا دعت الحاجة للصلاة فى البيت فلا حرج وأن صلاة الجمعة تصلى فى البيت ظهر " 4 ركعات".

وكشف أن المساجد مفتوحة اليوم لإقامة صلاة الجمعة واتخذنا إجراءات عديدة لتعقيم كل شبر بالمساجد ولفت المتحدث باسم وزارة الأوقاف لا يوجد حرج في صلاة المواطنين بمنازلهم غدًا.



