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مرأة

ريح بالك.. العامل النفسي بالحجر الصحي يساعد على الشفاء من كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:52 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
أكد الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة أن هناك تأثيرا على العامل النفسي لتطبيق الحجر الصحي منزليًا أو داخل المستشفيات للحالات المصابة بفيروس كورونا 

وأشار سالم إلى أن العامل النفسي  مع هذه الحالات له شقين، إما أن يكون محبط للغاية لتلك الحالات التي لا يمكنها تحمل محدودية الحركة، أو أن تساهم التوقعات الكبيرة في الشفاء نتيجة الحجر الصحي في الإسراع من فترة الشفاء وهو ما يعد حافزا نفسيا لمعظم الحالات، مؤكدا أن غالبية الحالات تتعامل مع الحجر الصحي بشكل إيجابي منعا لعدوى الآخرين والخضوع للإجراءات السليمة للسيطرة على الفيروس.

وعن نسب النجاح في انتاج المصل، أشار إلى أن هذا يتوقف على نوعية المرض ونوعية العقار، فهناك أمراض مثل: الدرن والسل قد تقل معها نسبة النجاح ومفعول العقار خاصة مع الحالات الشديدة وليس مع كل الحالات، كما يعتمد مفعول المصل على مدى شدة انتشار المرض، وفي حالة فيروس كورونا فإن المرض منتشر بنسب كبيرة إلى حد ما مقارنة بمرض الانفلونزا مثلا، مما يسمح بتوقع نسب نجاح كبيرة في فعالية العقار المضاد.

وأضاف أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني، أنه رغم قابلية فيروس كورونا للانتشار بسهولة إلا أنه في الدرجة الأولى يسجل إصابات خفيفة من 80 إلى 85% للفئات العمرية من سن 18 إلى 50 عاما، وهو ثاني أكبر عدد من إصابات؛ والأغلبية إصابات تم تسجيلها فوق سن الـ 45 عاما، و 75% للفئات أقل من 45 عاما، و25% من الحالات فقط في سن 15 إلى 45 عاما، مما يزيد توقعات الشفاء بالمصل خاصة للفئات العمرية من سن 20 إلى 50 عاما، وهي حوالي 25% من إجمالي الحالات.
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