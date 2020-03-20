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مرأة

لعلاج 15 مرضا.. أفضل الخضراوات والفواكه لا تهملها

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:14 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
الخضروات و الفواكه ممكن تستخدمها كغذاء ودواء شافى للعديد من الأمراض وقدم المعالج بالنباتات أشهر الفواكه و الخضراوات و أشهر الأمراض التى يعالجها كل نوع من الخضار :-
١-الكرنب :- قرحة المعدة شرب عصير .
٢- الجزر :- فعال جدا فى علاج الروماتيزم .
٣- البنجر :- ضعف حمض المعدة و الإنيميا .
٤- البطاطا الحلوة :- قرحة المعدة أكل مشوية.
٥-الباذنجان :- إلتهاب الأعصاب والتنميل والحرقان .
٦- الطماطم :- تضخم البروستاتا .
٧- البامية :- السكر .
٨- الخيار :- صديق الكلى لضعفها وإرتفاع الكرياتينين.
٩- الكوسة :- الإمساك .
١٠- البطاطس :- إلتهاب القولون .
١١- البصل :- مضاد حيوى طبيعى .
١٢- الثوم :- منظف للشرايين من الدهون والتصلب .
١٣- الليمون :- حصوة الكلى و الأملاح .
١٤- الفجل :- حساسية وإلتهاب الجيوب الأنفية .
١٥- البروكلى :- التوحد وفرط الحركة ونقص الإنتباه
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