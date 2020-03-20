منى زكي تشارك فى تحدي الخير وتتكفل بـ 80 أسرة فقيرة

أعلنت النجمة منى زكي عن سعادتها بمبادرة " رسالة " في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ، في تكفل احتياجات الأسر المصرية المتضررة من السيول وذلك من خلال مبادرة خيرية بالتعاون مع جمعية " رسالة" ، تحت شعار "تحدي الخير" .





وشاركت منى زكي فى تحدي الخير بدعم٨٠ أسرة محتاجة، معها في سباق الخير من أجل التكفل بأكبر عدد ممكن من الأسر المتضررة والتي تعاني ماليًا خلال فترة محاربة فيروس كورونا





ورشحت منى زكي معها نجوم الفن في " تحدي الخير " على رأسهم زوجها النجم أحمد حلمي و كريم عبد العزيز ومنه شلبي لكي يدعموا بأكبر عدد ممكن من الأسر التي تعمل اعتمادا على القوت اليومي .









كما ناشدت " منى " المواطنين بالالتزام بتعليمات الحكومة المصرية والبقاء في المنزل واتباع كل التعليمات الطبية الوقاية، للحفاظ على أنفسهم والخروج من الأزمة بسلام.







