6 طرق ضرورية لتعقيم سيارتك وحمايتها من فيروس كورونا

تسبب انتشار فيروس كورونا في دول العالم في أخذ الكثير من الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الوباء القاتل من أكثر الأماكن التي يجب تنظيفها وتعقيمها في ظل انتشار المرض هي السيارة فهذا الأمر يحميك أنت وأسرتك من الإصابة بالعدوى وفيما يلي نقدم بعض النصائح لتعقيم وحماية سيارتك من الداخل.





1- تعامل بحذر داخل السيارة

يجب ان تتعامل بحذر مع كافة الأسطح المتسخة خاصة أن هذا الفيروس اللعين يسكن الأسطح ولا يرى العين المجردة





2 – ارتداء قفازات

ارتد القفازات الطبية التي تحمي يدك خلال القيادة وعليك التخلص منها مباشرة بعد انتهاء رحلتك





3- ارتداء قناع الوجه

قناع الوجه يحميك من استنشاق الاتربة قد تكون محملة بالفيروس خلال رحلتك بالسيارة كما يجب أن تغير القناع الواقي كل 4 ساعات





4 – استخدم الكحول للتطهير

أثبت الكحول الإيثيلي فعاليته في قتل الفيروسات بما فيهم فيروس كورونا ولذلك عليك تطهير سيارتك من الداخل والخارج.





5 – طهر أجزاء السيارة

ولا تغفل عن تطهير 7 أجزاء أساسية بشكل دوري في سيارتك لتكون آمنة من فيروس كورونا.





وهذه الأجزاء هي:

- مفتاح السيارة

- المقابض الداخلية والخارجية

- أزرار النوافذ الزجاجية

- مقصورة السيارة الأمامي

- أحزمة الأمان

- ناقل الحركة "الجير"

- حامل الأكواب





5 – اغسل يديك بعد نهاية الرحلة

بعد خروجك من السيارة وتخليك عن القفازات والكمامة اغسل يديك بالصابون لمدة 30 ثانية على الأقل وهو ما ثبت علميا فعاليته لتنظيف اليدين في حالة التقاطها لفيروس كورونا.

6 – اخرج فقط للضرورة